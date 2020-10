Redação

Do Rota de Férias



13/10/2020 | 18:18



Para as famílias que buscam um lugar para aproveitar as férias com crianças, Bombinhas (SC) é o destino ideal. A região praiana oferece passeios de caiaque e pedalinho na Praia de Zimbros, mergulhos com óculos na Praia da Lagoinha e piscinas naturais na Praia da Sepultura.

Já nas praias de Bombas e Bombinhas, a faixa de areia e o comércio próximo oferecem excelente infraestrutura para as crianças. Além das praias catarinenses, as famílias podem se divertir no Beto Carrero World, já que Bombinhas fica próxima à Penha, cidade que abriga o parque temático.

Onde ficar em Bombinhas

Para ter mais comodidade durante a viagem, as famílias podem se hospedar em apartamentos. A Mattos Investimentos oferece hospedagens, localizadas em condomínios com piscina, academia, estacionamento, área gourmet e sistema de vigilância 24 horas. As estalagens estão em áreas centrais, com localização e acesso facilitado às praias, comércios e demais atrações da cidade.

A imobiliária disponibiliza um cardápio de serviço exclusivos que os hóspedes podem contratar previamente ou durante a sua estadia. E para quem viaja em companhia do seu pet, a empresa também oferece camas para os animais de estimação.

Praias mais bonitas do Brasil