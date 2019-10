Iata: demanda aérea de carga recua 3,9% em agosto, a 10ª queda consecutiva

09/10/2019 | 15:41



A demanda global por transporte aéreo de carga, medida em quilômetros por toneladas (FTKs, na sigla em inglês), mostrou contração de 3,9% em agosto em relação a igual mês de 2018, conforme levantamento da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Esta é a décima baixa consecutiva nessa base de comparação, a sequência mais longa de quedas desde a crise financeira de 2008.

Já a oferta mundial no segmento, medida em toneladas-quilômetro disponíveis (AFTKs na sigla em inglês), cresceu 2,0% em agosto no comparativo anual. Com isso, o avanço da oferta superior o da demanda pelo 16º mês seguido.

O transporte aéreo de carga continua enfrentando dificuldades com a piora da disputa comercial entre EUA e China, com a fraqueza de alguns dos principais indicadores econômicos, além do aumento das incertezas políticas em todo o mundo. Nos países emergentes, mais sensíveis às turbulências, o comércio tem apresentado desempenho pior que o dos países desenvolvidos durante a maior parte de 2019.

Na abertura por regiões, as aéreas da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio mostraram as maiores contrações da demanda por carga em agosto. Na América Latina, a queda do indicador foi de 0,1% na comparação com igual mês de 2018, movimento que pode ser atribuído à fraqueza do crescimento econômico e à volatilidade cambial na região, afirma a associação.