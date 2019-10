Em meio à polêmica com Ludmilla, Anitta solta indireta: Se é pra encher o saco, nem me liga

09/10/2019 | 15:10



A polêmica continua! Ludmilla teria brigado feio com Anitta após descobrir que o nome da cantora estaria nos créditos de composição do hit Onda Diferente, que apesar de ser uma parceria das duas com Snoop Dogg, teria sido composta pela funkeira de Duque de Caxias. Mas como será que a ex de Pedro Scooby está lidando com essa confusão? Parece que ela não está muito preocupada.

Em meio á polêmica, Anitta postou, em seu Instagram, um vídeo de sua apresentação, durante o Rock In Rio do último sábado, dia 5, da música Contatinho, parceria com Léo Santana. Na legenda do vídeo, a cantora escreveu:

Alô? Se é pra encher o saco, nem me liga, porque Contatinho tá bombando no Brasil!

Os seguidores de Anitta não deixaram passar e já apontaram que a frase foi um shade para Ludmilla. Nos comentários, um internauta escreveu:

Tudo o que tem você envolvida bomba.