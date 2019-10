Mãe de Rafael Vitti relembra o primeiro encontro que teve com Tatá Werneck: Fiquei nervosa!

09/10/2019 | 15:10



A mãe de Rafael Vitti, Valéria Alencar, já está super ansiosa com a chegada de sua primeira netinha, fruto da relação do ator com Tatá Werneck. Valéria então decidiu compartilhar com seus seguidores do Instagram nesta quarta-feira, dia 9, uma foto do filho ao lado da comediante, e na legenda da publicação contar como que foi o primeiro encontro delas.

Lembro do dia que o Rafa chegou aqui em casa dizendo que estava namorando, eu já desconfiava porque ele trouxe uma energia e um brilho diferente nos olhos... fez suspense! Lembro o meu primeiro encontro com a Tatá na casa dele, fiquei nervosa, foi inesperado! Assim que a vi toda linda, nos abraçamos e nos olhamos com ar de admiração. Permanecemos algum tempo diante uma da outra trocando palavras cheias de carinho.

Mas não foi só isso, a sogra de Tatá Werneck não mediu esforço para mostrar o quanto a admira e soltou uma série de elogios, e chegou até a falar do amor que existe entre ela e o Rafael Vitti. E ainda fez uma brincadeira super leve com o nome da neta que está a caminho.

Hoje, vendo essa foto, reconheço que os dois têm amor de sobra pra cuidar um do outro e dela, Clara Cora Maria Gabriela Kiara Aurora Julieta Teresa Werneck Vitti! Abençoo essa união que é um exemplo de companheirismo, cumplicidade. E muito humor! Sim, sou mãe coruja, sogra coruja e vó coruja! E assim sou feliz.