Fluxo cambial total de setembro é negativo em US$ 6,446 bi

09/10/2019 | 14:51



Depois de registrar saídas líquidas de US$ 4,317 bilhões em agosto, o País fechou o mês de setembro com fluxo cambial negativo de US$ 6,446 bilhões, informou o Banco Central.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 6,002 bilhões no mês passado, resultado de aportes no valor de US$ 45,901 bilhões e de retiradas no total de US$ 51,903 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de setembro ficou negativo em US$ 443 milhões, com importações de US$ 19,211 bilhões e exportações de US$ 18,767 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,544 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,205 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,019 bilhões em outras entradas.

No ano

O fluxo cambial do ano até 4 de outubro (última sexta-feira) está negativo em US$ 16,644 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 20,442 bilhões.

No acumulado do ano até 4 de outubro, a saída líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 29,430 bilhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 418,730 bilhões e de envios no total de US$ 448,159 bilhões.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 12,786 bilhões, com importações de US$ 134,971 bilhões e exportações de US$ 147,757 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 25,349 bilhões em ACC, US$ 40,486 bilhões em PA e US$ 81,922 bilhões em outras entradas.

Na semana

O fluxo cambial da semana passada (de 30 de setembro a 4 de outubro) ficou negativo em US$ 4,083 bilhões, informou o Banco Central.

No período, houve saída líquida pelo canal financeiro de US$ 4,159 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 8,856 bilhões e de envios no total de US$ 13,016 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 77 milhões no período, com importações de US$ 4,929 bilhões e exportações de US$ 5,006 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 407 milhões em ACC, US$ 2,659 bilhões PA e US$ 1,939 bilhão em outras entradas.