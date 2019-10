Thaila Ayala e Renato Góes se hospedam em resort com diárias de até 16 mil reais para lua de mel

09/10/2019 | 13:10



Thaila Ayala e Renato Góes oficializaram sua união em um casamento bem deslumbrante em Pernambuco no último sábado, dia 5. Depois da festa o casal partiu para sua lua de mel na Ilhas Maldivas, destino conhecido por suas praias paradisíacas e ilhas privadas.

Ao chegar no hotel que estão hospedados, Thaila fez questão de mostrar todos os detalhes da recepção e do quarto, que tem uma ampla vista pro mar azul:

- Gente, que amor, todo o cuidado, carinho e recepção, eu to chocada! Olha a minha vista para os próximos dias, tudo bom?, exibindo a água azulada.

Mas todo esse luxo tem um custo. A diária dos bangalôs têm valores de 750 a 4 mil dólares dependendo da acomodação escolhida, ou seja, de 3 a 16 mil reais em apenas uma noite. A modelo já mandou o recado para seus seguidores e disse que vale muito a pena a experiência:

- Bom, eu só quero dizer que eu não volto nunca mais e só saio daqui com a segurança. Ai gente, é longe mas vale a pena viu?, contou via Stories do seu Instagram.