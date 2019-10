Primavera no Chile: curta a temporada no Parque Nacional Torres del Paine

Redação



09/10/2019 | 12:48

Com temperaturas mais agradáveis, menos turistas e paisagens ainda mais belas, a chegada da primavera no Chile marca o início da temporada 2019/2020 do Tierra Patagonia Hotel & Spa. O empreendimento, localizado na entrada do Parque Nacional Torres del Paine, extremo sul do país, reabre em 1º de outubro e segue em funcionamento até 31 de maio de 2020.

Divulgação O Chile é um país com belezas naturais que atrai muitos turistas

Primavera no Chile

O período traz de volta as flores, sendo o momento ideal para realizar passeios pelo pampa e por lindos bosques, onde é possível avistar raposas-cinzentas, guanacos e até mesmo pumas, bem como diversas espécies de pássaros, como condores, pica-paus magalhânicos e patos patagônicos.

O local é democrático e é possível explorá-lo por meio de caminhadas, de passeios de bicicleta, de barco ou até mesmo de cavalo.

Divulgação Vista da hospedagem no Chile

Hospedagem

Detentor de uma infraestrutura para atender a todos os estilos de viajantes, o Tierra Patagonia possui 40 apartamentos com uma decoração aconchegante que remete à cultura local, restaurante, sala de estar, bar, biblioteca, sala de apresentação das expedições, piscina coberta, jacuzzis cobertas e ao ar livre, além de estúdio de yoga. Além disso, o local conta ainda com um SPA, que privilegia elementos como pedras e águas em tratamentos para o corpo e a mente.

O hotel também realiza uma série de passeios diários, contemplados em seu sistema all inclusive. Entre as opções estão tours cênicos de tirar o fôlego no Parque Nacional Torres del Paine e em seu entorno.

