Ibovespa opera em alta com noticiário positivo; ações de alimentos limitam ganhos

09/10/2019 | 12:02



O Índice Bovespa inicia a quarta-feira, 9, em alta, em sintonia com o sinal positivo das bolsas europeias e dos índices futuros de Nova York. Os sinais de boa vontade da China em estabelecer um acordo parcial com os Estados Unidos favorecem o apetite por risco no exterior.

Por aqui, a alta é reforçada pela expectativa de destravamento da reforma da Previdência no Senado, depois do entendimento fechado na terça-feira sobre a partilha dos recursos dos leilões da cessão onerosa entre Estados e municípios.

As ações da Petrobras estão entre os destaques positivos do dia, não apenas pelo noticiário local, mas também sob influência da alta dos preços do petróleo no mercado internacional.

Por outro lado, os papéis da JBS têm queda expressiva, em reflexo do questionamento das aquisições da empresa nos Estados Unidos feito por senadores do país.

Às 11h39, o Ibovespa tinha 100.366,41 pontos, com ganho de 0,39%. Petrobras ON e PN subiam 0,74% e 0,65%, respectivamente.

Já JBS ON recuava 3,59% e liderava as perdas do índice. Os papéis também contaminavam as ações de suas concorrentes. BRF ON perdia 1,26% e Marfrig ON, 2,44%.