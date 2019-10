Em sessão marcada por comoção, Juarez Tudo Azul é eleito presidente da Câmara de São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/10/2019 | 11:54



A primeira sessão sem a presença do vereador e ex-presidente da Câmara de São Bernardo Ramon Ramos (PDT), morto em um acidente de carro no domingo (6), foi marcada por muita comoção entres os parlamentares. Como adiantado pelo Diário, o vereador Juarez Tudo Azul (PSDB) foi conduzido ao cargo de presidente do Legislativo com 23 votos favoráveis e cinco em branco.

Em meio a discursos emocionados, a mesa diretora foi ocupada, também, por Martins Martins (PHS) como vice-presidente e Toninho Tavares (PSDB) na segunda secretaria. O vereador Fran Silva (SD) segue na primeira secretaria da mesa.

Após eleição da mesa, ainda como homenagem do Legislativo a Ramon Ramos, os vereadores aprovaram, por unanimidade, projeto do Executivo, sob comando do prefeito, Orlando Morando (PSDB), que nomeou uma praça parque com o nome de Ramon Ramos. A praça fica próxima à Vila Vivaldi, local onde Ramos frequentava desde a infância.

O prefeito Orlando Morando compareceu à Câmara para participar das homenagens e, muito emocionado, declarou que o jeito “hábil” de lidar com a política fará falta na política de São Bernardo. “Ramon conduziu à Câmara com muita habilidade e talento. A cada dia ele se mostrava como uma revelação”, afirmou com voz embargada.

Familiares de Ramon Ramos também participam da sessão e receberam apoio de todos os vereadores da Câmara e do prefeito Morando. A irmã de Ramos, Ângela, era a mais emocionada.

Ao longo da sessão, os vereadores se revezaram no uso da palavra para relembrar histórias de Ramon Ramos.