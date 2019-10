Apple divulga preços dos novos iPhones no Brasil; valores ficam entre R$ 4.999 e R$ 9.599

Bianca Bellucci



09/10/2019 | 10:48

A Apple começou a pré-venda da sua nova linha de iPhone no Brasil. Os aparelhos já estão disponíveis para encomenda no site oficial da empresa. Os modelos, entretanto, só chegam às mãos do consumidor no dia 18 de outubro.

Mais simples entre os três novos modelos, o iPhone 11 chega pelo preço de R$ 4.999 (64 GB), R$ 5.299 (128 GB) e R$ 5.799 (56 GB). O iPhone 11 Pro custará R$ 6.999 (64 GB), R$ 7.799 (256 GB) e R$ 8.999 (512 GB). Já o iPhone 11 Pro Max sairá por R$ 7.599 (64 GB), R$ 8.399 (256 GB) e R$ 9.599 (512 GB).

É importante destacar que, embora os preços sejam salgados, eles estão um pouco mais baratos do que a última geração de smartphones da Apple lançada no Brasil. Em setembro de 2018, os modelos iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max chegaram com valores entre R$ 5.199 e R$ 9.999.

Na galeria, relembre a evolução do smartphone da Apple, o iPhone: