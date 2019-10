Em A Fazenda 11, Andréa Nóbrega recusa parabéns de Lucas Viana: - Nem encosta!

09/10/2019 | 10:11



O clima esquentou em A Fazenda 11! Na última terça-feira, dia 9, os peões comemoraram o aniversário de Andréa Nóbrega e a socialite ganhou até uma festinha com direito a um bolo feito por Bifão, com um fósforo no lugar da vela. Porém, a ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega não passou o dia livre de intrigas. Ela recusou o parabéns de Lucas Viana e ainda errou o nome de outro participante:

- Ele veio me dar parabéns. Eu falei: Nem encosta! Você falou que não tem afinidade, então nem precisa me dar parabéns, Netto. Não, não é Netto, Lucas, contou Andréa aos risos.

Babado! Além disso, outra polêmica rolou no mesmo dia. Bifão disse que iria ganhar a próxima prova e isso foi visto por alguns dos peões como prepotência. Thayse Teixeira, Tati Dias e Hariany Almeida estavam indo dormir na baia e comentavam sobre o que tinha acontecido no dia, quando lembraram desse episódio:

- Ela está se achando, o tombo vai ser grande, falou a ex-BBB sobre Bifão.