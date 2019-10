Internada, Miley Cyrus recebe flores e música especial de seu namorado, Cody Simpson

09/10/2019 | 10:10



Em meio a rumores, aparições e amores, Miley Cyrus postou em seu Stories do Instagram que está internada no hospital com amigdalite, mas destacou que está sendo cuidada com muito carinho pela mãe, amigos e seu novo amor, o cantor teen Cody Simpson!

Dentre diversos posts de sua mãe, Tish Cyrus, alguns chamaram bastante a atenção de seus seguidores. Neles, Cody Simpson aparece cantando uma música feito especialmente para a cantora:

Esse homem carinhoso veio me visitar no hospital e cantou a música mais fofa que ele escreveu especialmente pra mim, escreveu no primeiro vídeo.

Em seguida, ainda anunciou que está tentando convencer o australiano a lançar a canção ainda semana que vem!

É muito especial para ser ouvida apenas pelos meus ouvidos, por isso estou pressionando-o para lançá-la na próxima semana, e está funcionando, completou.