Conselho Tutelar de São Caetano elege novos representantes

09/10/2019 | 10:11



O Conselho Tutelar de São Caetano elegeu, no domingo (6), cinco novos conselheiros, que estarão à frente do órgão por quatro anos (2020/2024). Foram escolhidas por meio do voto popular Christiane Barboza de Oliveira (326 votos), Gisele Maidi Luglio (248 votos), Maria do Socorro Raedila Valdivino Crescêncio (156 votos), Simone Saraiva (140 votos) e Fabiana Aniceto de Sousa (129 votos).

Participaram do pleito 1.812 eleitores, número 600% maior do que o registrado na última eleição.

Os demais concorrentes obtiveram a seguinte classificação: Professor Teodoro Almeida Pinto Neto (104 votos), Fernanda Gomes da Silva (94), Professor Iristeu Gomes Barboza (75), Priscila de Arruda Carillo (74), José Reis de Lima Pereira (74), Tania Burti Silva (68), Neide da Silva Conrado (62), Graziela Guazzeli (61), Giovanna Franco Tormena Ruggieri (58), Rosália Peinado Piotto (35), Sinara Souza Bispo (27), Cristine Zanato (23), Mônica Aparecida Toneli Matias (20), Carmem Sanches (19) e Paulo Sérgio de Araujo Pereira (0). Foram registrados 10 votos brancos e 9 nulos.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990.



A sede do Conselho Tutelar está localizada na Rua Bertolino Cunha, 100, Bairro Oswaldo Cruz. Os telefones para contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, são 4221-1130 e 4221-1733 e para plantões noturnos e aos finais de semana o número é 99813-5076.