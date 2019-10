Diadema promove evento regional sobre saúde dos professores

Do Dgabc.com.br



09/10/2019 | 10:07



Na próxima sexta-feira (11), o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) de Diadema, em parceria com os Cerests de Mauá, Santo André, São Bernardo, GVC (Grupo de Vigilância Sanitária) VII Santo André e Ministério Público do Trabalho ABC, promove o evento ‘Saúde do Professor/Professora: Conhecer, Notificar E Cuidar!’. A programação começa a partir das 8h, no auditório Heleny Guariba, Centro de Santo André.



A fonoaudióloga da DVST/CVS da Secretaria Estadual da Saúde, Márcia Tiveron, abordará o tema ‘Notificar para Conhecer’. Já o procurador do mpt (Ministério Público do Trabalho) do ABC falará sobre ‘Leis e Proteção à Saúde dos Professores/as’. Além disso, o público poderá debater os temas e cada município apresentará o fluxo de notificação quando ocorre uma doença ou acidente de trabalho. A notificação é o comunicado do agravo ou doença à autoridade de saúde pública. Nesses casos, é direcionada ao Cerest do município ou região.



O objetivo do evento é esclarecer sobre a importância e necessidade da notificação dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, principalmente dos profissionais da educação. “Apesar do expressivo número de afastamentos por saúde desses profissionais, tanto nos municípios como no estado, a relação com o trabalho não é identificada muitas vezes, o que dificulta na proposição de políticas públicas de prevenção e controle dos riscos. Esperamos que, na medida em que os casos passarem a ser notificados ao Sistema Único de Saúde (SUS), a situação real alcance maior visibilidade e isso comece a mudar”, afirmou a coordenadora do Cerest de Diadema, Nancy Yasuda.



As principais doenças relacionadas a esse ambiente de trabalho são distúrbios de comunicação, como perda auditiva ou problemas de voz, Lesões por Esforços Repetitivos (LER)/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), transtornos mentais e violências.



Evento direcionado

O evento é voltado às entidades representativas de profissionais da Educação (municipal, estadual e privada), empresas de Medicina e Segurança do Trabalho da região, SESMTs (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) de prefeituras e do Hospital do Servidor Público Estadual.



Serviço:

Evento Saúde do Professor/Professora: Conhecer, Notificar E Cuidar!

11 de outubro de 2019, a partir das 8h

Local: auditório heleny Guariba. Praça IV Centenário, Centro – Santo André.



Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Diadema

Avenida Antonio Piranga, 700 – Centro.

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Tel.: 4043-8173 ou 8242 email: saude.trabalhador@diadema.sp.gov.br