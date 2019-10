Obituário - 9 de outubro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/10/2019 | 09:54



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 9 de outubro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 6 de outubro

Rosa Pansani Carvalho, 76. Natural de Gália (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 6, em Mauá. Vale dos Pinheirais.



Santo André, segunda-feira, dia 7 de outubro

Elza Rodrigues Porto, 76. Natural de Solanea (PB). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio José Trindade Martins, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Engenheiro. Dia 7. Jardim da Colina.

Lionarda da Luz Silva Batista, 57. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Alves da Rocha, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 8 de outubro

Lídia Monteiro Fernandes, 84. Natural de Paraibuna (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria de Lourdes Andrade, 77. Natural de Ribeira do Amparo (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Francisca Gomes do Nascimento, 79. Natural de Barcelona (RN). Residia no Jardim São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Josefa Odete Matias, 72. Natural de Aurora (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Jose Tomé de Oliveira, 64. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Ayshila Sophia Ferreira dos Santos, 1 (um ano). Natural de Diadema. Residia no Sítio Joaninha, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 3 de outubro

Luzia Castilho Krause, 83. Natural de Taciba (SP). Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Walter Nilson Urbano, 73. Natural de Quintana (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Creusa Mateus da Costa, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia em Barueri (SP). Dia 3, em Mauá. Cemitério Álvaro Quintero Vieira, em Barueri (SP).

Francisco Vilmar de Barros, 41. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 4 de outubro

Helena Virgínia Cinque, 83. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Argemiro Passos de Morais, 74. Natural de Mauá. Residia no Jardim Arantes, em São Paulo (SP). Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Adenilson Barbosa da Silva, 71. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Charles da Silva Costa, 38. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Camargo, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 5 de outubro

Dolores Ana Cunha Rosa, 98. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Patrocínio Bento de Souza, 79. Natural de Iapu (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Leontina Angelo, 71. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Miguel dos Santos, 70. Natural de Quintana (SP). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Renildes Motta Cerqueira, 63. Natural de Itarantim (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Gilmario Bispo de Araujo, 58. Natural de São Gabriel (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Mauro Augusto do Nascimento, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Fábio Junior Silva Barbosa, 26. Natural de Fartura do Piauí (PI). Residia no Conjunto Pró-Morar, em São Mateus, São Paulo (SP). Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 6 de outubro

Angelita Maria da Silva, 90. Natural de Campos Sales (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Marialva da Silva Ribeiro, 61. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria Antonia Dias Alves, 49. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 6. Crematório Vila Alpina.



Mauá, terça-feira, dia 8 de outubro

Rita de Souza Maciel, 77. Natural de Porto Firme (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Arnaldo Carlos da Silva, 64. Natural de Itajupé (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Adriano das Neves de Morais, 50. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Natividade Martim da Silva, 79. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 5, em Mauá. Cemitério São José.

Lúcia Alves dos Santos, 75. Natural de Santa Luz (BA). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Benedito Antonio da Silva, 77. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Niwa, em Rio Grande da Serra. Dia 3, em Mauá. Cemitério São Sebastião.