Como aproveitar os próximos meses em Brotas

09/10/2019 | 09:18

Com o início da primavera, os termômetros já começaram a registrar temperaturas mais altas. A boa notícia é que aproveitar a estação das flores e o verão em Brotas (SP) é uma ótima opção, já que o local conta com várias formas de se refrescar e curtir ao ar livre.

Primavera e verão em Brotas

A cidade abriga o rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do estado de São Paulo, a famosa nascente Areia que Canta (um fervedouro semelhante aos do Jalapão), piscinas para day use e outras atividades.

Na lista, estão o rafting, que consiste em descer as corredeiras do rio em bote inflável, boia cross, caiaque, canoagem, stand up paddle, circuito cable, flutuação, aquaball, cachoeirismo e pesca.

Atrações para crianças

Várias dessas atividades também são oferecidas para as crianças, numa versão mais light. Em outubro, a Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região está fazendo uma promoção para pais, mães, tios e avós escolherem Brotas para comemorar o Dia das Crianças com os pequenos.

Quem tem até 10 anos, acompanhado de adulto, entra de graça em quatro ecoparques e não paga em dez meios de hospedagem. Nas atividades de turismo de aventura, o viajante ainda ganha desconto de 50% em quatro agências e consegue preços melhores em 15 restaurantes.

Turismo de contemplação

Se a proposta é um turismo de contemplação, a dica é ir até as cachoeiras. São cerca de 20 abertas à visitação: Astor, Bela Vista, Cassorova, Coqueiros, da Andorinha, da Figueira, da Nascente, da Usina, das Meninas, da Roseira, Escorregador, Jacaré, Martello, Macacos, Nascente, Patrimônio, Quatis, Santo Antônio, Santa Eulália, São Sebastião e Três Quedas.

As cachoeiras, assim como os demais atrativos naturais de Brotas, ficam em fazendas e sítios particulares, concentradas principalmente no bairro Patrimônio, e estão abertas à visitação, mediante pagamento de ingresso. A maioria desses ecoparques tem estrutura para passar o dia, como lanchonete, vestiário, restaurante, piscina, redário e outros. Alguns, além dos atrativos naturais e de estrutura, oferecem também atividades de turismo de aventura.

Eventos

Brotas tem atrações além do turismo de aventura e ecoturismo. Uma delas é exposição dos irmãos Campana. Poltronas e cadeiras da trajetória da dupla de designers, que nasceu na cidade, ficam no Centro Cultural até agosto de 2020.

Outra atração na cidade em outubro é o 1.º Clickinn, festival de fotografia que será realizado entre os dias 11 a 13. Além de exposição de fotografia com trabalhos de Edson Vandeira, Tadeu Fessel, Pedro Dinucci e Thomas Fessel, o evento vai contar com palestras, debates, cursos e práticas para crianças e adultos.

E no dia 12 será realizado o Brotas Beer Fest, com seis cervejarias, 12 estilos de cerveja e quatro bandas. A data também marca a tradicional descida da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo rio Jacaré-Pepira.

