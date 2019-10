09/10/2019 | 04:59



O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, disse que ainda há lacunas nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, e que a Irlanda não pode aceitar um acordo "a qualquer custo".

Para Varadkar, os britânicos estão repudiando "o acordo que negociamos em boa fé com a premiê Theresa May por dois anos, e agora estão colocando metade disso sobre a mesa e dizendo que são concessões". As declarações foram dadas pelo premiê à emissora irlandesa RTE na noite de terça-feira, 8.