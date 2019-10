Alaíde recorre da liminar que liberou retorno de Atila ao Paço

Raphael Rocha

09/10/2019



A vice-prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), recorreu da liminar concedida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para anular o impeachment aplicado contra o prefeito Atila Jacomussi (PSB). Petição da emedebista foi juntada ao processo, que tramita na 4ª Câmara de Direito Público, às 21h17 desta terça-feira (8).

No dia 9 de setembro, por três votos a zero, desembargadores do TJ-SP acolheram pedido da defesa de Atila, que argumenta que a cassação imputada pela Câmara em abril não cumpria os princípios legais, uma vez que se baseou em vacância do cargo no período em que Atila estava preso após a Operação Trato Feito, da PF (Polícia Federal). Atila havia sido detido em dezembro e só foi solto em fevereiro. Segundo a LOM (Lei Orgânica do Município), o prefeito pode se ausentar da cadeira, sem aval do Legislativo, por até 15 dias.

A decisão de Alaíde reforça a movimentação política da atual vice, com vistas à eleição de 2020. No fim de semana, ela enviou mensagens a aliados dizendo que será candidata à Prefeitura ao lado da filha, a ex-deputada estadual Vanessa Damo.