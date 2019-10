CPI do Natal Iluminado mira terceirização da ação

Daniel Tossato

09/10/2019



A CPI do Natal Iluminado, que tem como objetivo investigar convênio formalizado em 2016 entre a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), quando estava sob comando do advogado Walter Estevam Junior, e a Prefeitura de São Caetano, quando a gestão era do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), pretende convocar empresas que participaram de concorrência para executar os serviços do evento natalino.



Segundo integrantes da comissão ouvidos pelo Diário, o fato de questionar as empresas e convocá-las teria como finalidade esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao trâmite do edital e de como se definiu o nome da vencedora. Há suspeita de direcionamento nessa terceirização dos serviços.



Ao todo foram 12 as companhias que formalmente manifestaram interesse no contrato, porém, somente seis formalizaram proposta financeira. Foram elas a Rise Comércio de Luz e Comunicação Ltda, a Estelar Comunicação Ltda, a Install Mídia Ltda, Fanthasy Acácia Ltda, a Amigas de Noel e a VBX Light, vencedora da concorrência da Aciscs.



“Há essa possibilidade (de chamar as empresas que participaram do certame). Sabemos que 12 empresas foram convidadas, mas somente seis enviaram valores. A intenção é questionar todas elas, porém, das seis que participaram efetivamente, vamos realizar perguntas mais técnicas e mais detalhadas”, disse o vereador e presidente da CPI, Tite Campanella (Cidadania). Os parlamentares que pertencem à comissão querem elaborar o questionário na próxima reunião, terça-feira que vem. Além de Tite, os vereadores Olyntho Voltarelli (PSDB) e Jander Lira (PP) compõem o bloco.



O convênio firmado entre a Aciscs e a Prefeitura previu aporte de R$ 1 milhão do Palácio da Cerâmica e R$ 200 mil por parte da Associação Comercial para elaboração de campanha natalina no comércio local. Comissão especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico já apontou existência de graves falhas na prestação de contas, inclusive afirmando que recurso foi usado para custear refeição com chope e cerveja – o TCE (Tribunal de Contas do Estado) analisa o caso.



Segundo Jander Lira, a comissão separou todo o processo em três partes principais para abordar a questão do Natal Iluminado. “O primeiro trata da questão do convênio firmado entre a administração e a Aciscs. A segunda parte lida com a contratação da empresa (VBX Light), já que entendemos que precisamos averiguar a licitação. E a última parte a gente avalia a questão da prestação de contas”, relatou o parlamentar.