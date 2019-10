PT de Santo André em pé de guerra

Raphael Rocha



09/10/2019 | 07:00



O debate dentro do PT de Santo André parece cada vez mais quente. Depois de o ex-prefeito João Avamileno, neste Diário, classificar como tentativa de golpe a escolha do candidato a prefeito do partido na eleição do ano que vem sem prévias, o atual presidente da sigla no município, José Paulo Nogueira, reagiu. Em nota nas redes sociais, disse que as acusações do grupo que defende a candidatura do empresário Erick Eloi são “levianas”. Ele citou que todo último sábado do mês há reunião no diretório e que é nesse fórum que são travadas as discussões sobre os rumos da legenda. “Estes que estão fazendo tais acusações, que ao meu ver são gravíssimas, têm conhecimento deste calendário de reuniões, mas preferem se ausentar e pautam-se de modo irresponsável.” Ele salientou que inscrições para pré-candidatos ao Paço ficam abertas até o dia 15 e que, por ora, ninguém se inscreveu. “Portanto, é extremamente prematuro falar de prévias e, consequentemente, de golpe, pois a possibilidade de ter prévia se dará se houver mais de uma pré-candidatura ao majoritário inscrita, que não é o caso no momento, pois não temos nenhuma inscrição ainda.” Zé Paulo reiterou que buscará o consenso caso haja mais de uma pré-candidatura, com diálogo junto ao diretório. “O momento não é de disputa interna, pois o inimigo está do outro lado, no PSDB e no comando da cidade, cometendo muitas atrocidades.”

BASTIDORES

Auxílio

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), com domicílio eleitoral em São Bernardo, recebeu em seu gabinete a equipe do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para saber dos projetos regionais que estão em andamento na entidade. Se comprometeu a encaminhar emendas para ajudar esses pleitos. “O que está no papel queremos colocar na prática. A questão das enchentes é uma grande preocupação na nossa região, principalmente com a aproximação da época das chuvas”, disse Nishikawa. Representaram o Consórcio o secretário executivo Edgard Brandão e as coordenadoras de programas e projetos Livia Rosseto e Juliana Cavasini.

Cancelamento

Devido à morte do vereador Ramon Ramos (PDT), no domingo, a Câmara de São Bernardo cancelou a solenidade de entrega de título de cidadão são-bernardense ao jornalista esportivo Milton Neves. A cerimônia estava marcada para o dia 25 de outubro, mas não há nova data agendada.

Emenda

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) destinou emenda de R$ 250 mil com objetivo de ampliar a cesta de medicamentos oferecidos para moradores de São Caetano. “Era uma demanda da Secretaria de Saúde para que pudéssemos contribuir de alguma forma com a assistência farmacêutica no município. É uma área que representa um grande pilar da saúde pública e tem sido fortalecida pelo prefeito (José) Auricchio (Júnior, PSDB) com ações que priorizam o bem-estar da população, como o programa Remédio em Casa. Agora vamos conseguir ofertar mais medicamentos e atender mais pacientes”, comentou.

Luto

Mãe do ex-prefeito de Mauá Donisete Braga (ex-PT, atual Pros), Benicia Regina Conceição morreu ontem pela manhã. Ela lutava contra um câncer no útero. O velório ocorreu ontem e o enterro é hoje, às 10h, no Cemitério Vale dos Pinheirais. Benicia foi servidora da área da saúde da Prefeitura de Mauá e detinha respeito por diversos agentes políticos da cidade. Tanto que, em março, foi homenageada pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB), adversário de seu filho na política. “A dona Benicia trabalhou como servidora por décadas na área da saúde e merece esse reconhecimento e todo o meu respeito”, disse o socialista, à ocasião.

Regional

Os presidentes recém-eleitos do PT no Grande ABC se reuniram ontem, na sede do diretório de São Bernardo, para discutir os rumos da sigla na região. O encontro foi capitaneado por Brás Marinho, recém-escolhido para a coordenação regional do petismo. Dirigentes enalteceram a reunião, que há tempos não acontecia com os presidentes do partido.