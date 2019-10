Shoppings esperam vender até 20% mais

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



09/10/2019 | 07:30



O Dia das Crianças, celebrado no sábado, dia 12, faz com que os shoppings centers da região tenham expectativa de crescimento de até 20% nas vendas no período. A diferença entre este e o ano passado é que, embora ainda a economia esteja em crise, o cenário é mais otimista do que em 2018. Além disso, a liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) também pode estimular gastos maiores. Pensando nisso, os centros de compras realizam promoções e eventos especiais para os pequenos.

A maior perspectiva de vendas é a do Atrium Shopping, em Santo André, além de alta de 15% de aumento no fluxo de público em relação ao mesmo período de 2018. O local realiza, de 4 a 20 de outubro, o evento D Kids Arena, atividade com áreas temáticas e brincadeiras inspiradas em desenhos do canal Discovery Kids e, no dia 12, apresenta espetáculo gratuito Beatles 4 Ever Kids.

No Shopping ABC, na mesma cidade, a expectativa é de incremento de 15% no comércio e 25% no fluxo de pessoas. Isso por causa de promoção em que, a cada R$ 300 gastos, o consumidor ganha chaveiro de pelúcia Pompets Ludi.

O também andreense Grand Plaza Shopping projeta aumento de 10% nas vendas. “O Dia das Crianças é, com certeza, período muito importante do ponto de vista comercial, iniciando o último e mais lucrativo trimestre do ano. Ele registra importante aumento nas vendas de nossos lojistas, além de gerar fluxo maior de pessoas que visitam o shopping”, afirmou o superintendente do estabelecimento, Marcelo Krob.

O Golden Square Shopping, em São Bernardo, tem extensa programação com atividades pagas, como o circuito A Era do Gelo (valores a consultar) e, no dia 19, passeio gratuito no caminhão do Corpo de Bombeiros na Avenida Kennedy. “A perspectiva de vendas do Golden para o período do Dia das Crianças é de crescimento em 9% em relação ao ano passado e 6% em fluxo de pessoas. A nossa projeção para 2019 continua positiva”, explica Carlos Galvão, superintendente do centro de compras.

O Shopping Metrópole, na mesma cidade, oferece oficinas em que as crianças recebem bonecos de pelúcia que colorem como quiserem, além de técnicas de programação para jogos. Já o ParkShopping São Caetano terá peças teatrais e oficinas baseadas nas histórias infantis.

No Mauá Plaza Shopping, a cada R$ 200 em compras, cliente ganha envelope da sorte para tentar faturar um dos 8.000 brinquedos distribuídos.