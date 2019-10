PT de Sto.André define nomes da futura cúpula do partido na cidade

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



09/10/2019 | 07:00



A nova direção do PT de Santo André encaminhou, em reunião na noite de ontem, os nomes que devem compor a executiva do partido a partir de amanhã – a posse foi antecipada, de janeiro para outubro, com objetivo de discutir o calendário eleitoral de 2020.

Houve acordo para abertura dos principais grupos que levaram o ex-vereador Antonio Padre ao comando da legenda, no PED (Processo de Eleição Direta) realizado no dia 8 de setembro.

A vice-presidência será de Lígia Alves, assessora do gabinete do vereador Willians Bezerra (PT). “O resultado do entendimento demonstra a conquista do nosso espaço (no diretório)”, discorreu Willians.

São 14 nomes na executiva. Além de Lígia, as funções mais destacadas ficarão com o vereador Eduardo Leite (secretário-geral), o suplente de vereador Wagner Lima (tesoureiro), a parlamentar Bete Siraque (secretária de políticas públicas) e o militante Aylton Affonso (secretaria de formação).

“Houve bom arranjo. Fizemos acordo para garantir a representatividade dos agrupamentos. Levamos também em consideração pedido da Articulação de Esquerda (da qual Affonso faz parte)”, disse Padre.

Nenhum nome ligado ao empresário Erick Eloi, que tenta ser prefeiturável, foi indicado na nova executiva, a despeito do apoio a Padre.