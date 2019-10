Jovens cobram melhorias para bairro carente de Sto.André em redações

Yasmin Assagra

A 13ª edição do Desafio de Redação, promovida pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), proporciona debates entre jovens sobre problemas e suas possíveis soluções nos próximos anos. A partir do tema A Região Que Eu Quero Em 2030, alunos da EE Francisca Helena Fúria II, no bairro Recreio da Borda do Campo, em Santo André, destacaram, ontem, desde enchentes até falta de sinalização, buracos em ruas e avenidas e falta de segurança e de iluminação.

“Coloquei pontos negativos que mais me preocupam na região, que são as enchentes, precariedade nas sinalizações e buracos nas ruas. Também comecei a olhar esses problemas internos do Grande ABC e, depois, fiz análise em todo País. Acrescentei nós, os jovens, como protagonistas de toda solução para esse cenário atual”, comenta o estudante do 8° ano do ensino fundamental Ramón Gomes, 16 anos.

A também aluna do 8° ano Ana Sabrina Costa Pereira, 19, ressaltou em sua redação a questão da falta de segurança em toda região e também a precariedade das escolas públicas. “São dois problemas que não só moradores do meu bairro, mas de todo o Grande ABC questionam bastante e são temas fundamentais para serem tratados pelas políticas públicas”, observa a jovem.

A diretora da unidade de ensino, Vânia Regina Sarneiro, ressalta que o tema é importante para os estudantes se tornarem formadores de opinião e pensarem em como desejam a sua região pelos próximos anos. “Não só nessa escola, mas em todo bairro, o histórico é de mobilização. Tudo o que existe hoje é fruto de muitas conquitas, então, é fundamental esse tema para os alunos. Hoje, buscamos melhorias por aqui, como sinalizações e iluminação, então, acredito que eles escreveram sobre isso”, comenta.

