Coritiba se reabilita ao quebrar série invicta do Guarani na série B

08/10/2019 | 21:32



O Coritiba se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Guarani, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, pela 27ª rodada. De outro lado derrubou uma série invicta de cinco jogos do time paulista. Robson, de cabeça, aos 21 minutos da etapa inicial, marcou o único gol do jogo.

O time paranaense chega a 40 pontos e cola no G4, com um jogo a menos em relação aos concorrentes, além de superar a derrota para o rival Paraná, por 2 a 0, na rodada anterior. Com o revés, o time de Campinas segue estacionado nos 32 pontos, ainda fora de zona de rebaixamento.

O duelo começou bem equilibrado e sem finalizações perigosas. A equipe mandante, com dificuldades para furar a marcação por baixo, adotou a bola aérea como estratégia e foi recompensado.

Depois de Romércio e Nathan ganharem pelo alto e ligar o sinal de alerta na defesa campineira, o terceiro cruzamento foi fatal. Após escanteio batido por Juan Alano, Robson subiu livre, viu Klever falhar na saída do gol e inaugurou o marcador de cabeça, aos 21 minutos.

A melhor chance da equipe bugrina antes do intervalo saiu dos pés de Filipe Cirne, que recebeu passe de Thallyson e arrematou à direita de Alex Muralha. Posteriormente, Davó e Diego Giaretta, de cabeça, também tentaram, mas não assustaram.

Na etapa complementar, o jogo foi morno. A primeira oportunidade real de gol saiu aos 13 minutos, dos pés de Rafinha, em finalização da entrada da área. No ataque seguinte, Arthur Rezende, em cobrança de falta, exigiu intervenção de Alex Muralha, na chance mais clara do Guarani em todo o confronto.

Aos 37 minutos, o artilheiro Rodrigão exigiu excelente defesa de Klever. Apesar da chance desperdiçada, o clube paranaense soube administrar a vantagem para celebrar o reencontro com a vitória.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Criciúma, novamente no Couto Pereira, no sábado, às 16h30. O Guarani, na sexta-feira, mede forças com o CRB, a partir das 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 0 GUARANI

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano (Serginho), Thiago Lopes e Robson; Rafinha (Luiz Henrique) e Nathan (Rodrigão). Técnico: Jorginho.

GUARANI - Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid (Nando), Felipe Guedes, Arthur Rezende e Filipe Cirne (Vitor Feijão); Davó e Michel Douglas (Felipe Amorim). Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Robson, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus e Rafinha (Coritiba); Arthur Rezende (Guarani).

RENDA - R$ 84.950,00.

PÚBLICO - 9.150 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).