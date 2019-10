Do Dgabc.com.br



08/10/2019 | 21:21



A quarta-feira seguirá com tempo instável no Grande ABC. O dia será de céu predominantemente nublado, com rápidos períodos de Sol entre nuvens. Pode chover com intensidade fraca a moderada a qualquer momento e as temperaturas continuarão estáveis, com minima de 15°C e máxima de 21°C. A partir de quinta a tendência é de redução no volume de chuva e aumento das temperaturas.