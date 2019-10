Presidente do São Caetano pede afastamento do cargo

Do Dgabc.com.br



08/10/2019 | 21:11



O presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, entregou nesta terça-feira (8) carta de afastamento da função no clube até o dia 20 de abril de 2020 por motivo de tratamento médico. O documento foi protocolado no 3ª Tabelião de Notas e Protestos do município. Ele exercia a função desde 1989, quando a AD São Caetano foi fundada.

Na carta, a qual o Diário teve acesso, o dirigente escreve que “pede afastamento em definitivo da função de presidente do conselho de administração até o dia 20 de abril de 2020, por motivo de tratamento médico”. “Espero tão logo estar em boas condições de saúde voltar a contribuir com tão valorosa entidade, que muito honrei nos anos em que estive à frente.”

A saída de Nairo foi acelerada pela pressão do empresário Saul Klein, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. Nos últimos meses, desde que a família recuperou o controle da tradicional empresa de varejo, Saul niciou movimentação para liderar o clube. Nos anos 2000, no auge do Azulão – finalista da Copa Libertadores (2001) e do Campeonato Brasileiro (2000) –, Saul era o principal apoiador da equipe. Atualmente, ele não integra o quadro de sócios da Casas Bahia, pois vendeu sua parte a outros integrantes da família (a companhia é dirigida por Michel Klein).

O empresário buscou diálogo com Nairo, mas encontrou resistência. Diante disso, Saul abriu conversas com outros clubes do futebol paulista, entre eles o Santo André. Neste meio tempo, fez chegar informações ao presidente do São Caetano que sabia de supostas fraudes de Nairo como gestor do Azulão. Até agentes públicos foram envolvidos no enredo.

Presidente do conselho deliberativo do São Caetano, Paulo Bottura confirmou a veracidade da carta enviada por Nairo, mas argumentou que não há decisão fechada a respeito do caso. Ex-vereador da cidade, Bottura disse que nesta quarta-feira haverá reunião do conselho para tratar dos pormenores de uma eventual transação financeira envolvendo a empresa que administra o futebol do Azulão, a São Caetano Futebol Ltda, presidida por Nairo.

“É uma proposta de afastamento desde que alguém assuma a empresa. É a intenção dele (Nairo, em se afastar), desde que se consolidem alguns pontos. Há uma bilateralidade de execução desse acordo”, discorreu Bottura, citando que um dos interessados é justamente Saul Klein. “Não sei se ele (Saul) participará da reunião, mas certamente um representante dele estará.”

Nairo não retornou aos contatos da equipe do Diário.



(Com informações de Anderson Fattori)