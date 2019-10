Elton John revela ter visto Rainha Elizabeth II dar vários tapas no rosto de seu sobrinho após ele desobedecê-la: - Eu sou a rainha!

08/10/2019 | 18:10



Elton John escreveu uma autobiografia intitulada Me que está dando o que falar! Amigo pessoal de Lady Di, ex-esposa de príncipe Charles, que morreu em um acidente de carro em 1997, o músico é próximo da família real até hoje e, inclusive, chegou a defender Meghan Markle e príncipe Harry, que estavam sofrendo críticas.

Segundo informações do Sunday Times, dadas pela People, uma história contada pelo pianista na obra é, no mínimo, curiosa - e envolve a Rainha Elizabeth II. No livro, Elton conta que viu a monarca da Inglaterra dar vários tapas no rosto de seu sobrinho, o visconde Linley, após ele ignorar suas instruções de checar a irmã, Lady Sarah Armstrong-Jones, que havia passado mal durante uma festa:

Quando ele [Linley] repetidamente tentou enganá-la, a rainha lhe deu um tapa no rosto dizendo: Não [tapa] - discuta [tapa] - comigo [tapa] - Eu [tapa] - Sou [tapa] - A RAINHA!

Depois da humilhação, Linley pelo menos seguiu as instruções de sua tia!

Após a cena, a rainha percebeu que Elton John havia visto tudo e... deu uma piscadinha para ele!

Eu sei que a imagem pública da rainha não é exatamente de uma futilidade selvagem, mas... no particular, ela poderia ser hilária, escreve o músico.

Você consegue imaginar essa cena?!