Meghan Markle se surpreende ao usar filtro de coroa do Instagram

08/10/2019 | 17:10



Meghan Markle protagonizou um momento super fofo durante o último dia de sua turnê pela África! De acordo com a revista People, a Duquesa de Sussex foi à um evento em Joanesburgo, na África do Sul, e conheceu a artista Nikiwe Dlova, fundadora da empresa Own Ur Crown, que além de criar penteados diferentes e estilosos, também possui um filtro no Instagram.

A esposa de Príncipe Harry participou de um vídeo junto com Nikiwe e se surpreendeu ao aparecer usando uma coroa africana, além de um dos penteados feitos pela artista - que, inclusive, era o mesmo que ela estava segurando durante o evento.

O vídeo foi postado - e apagado algum tempo depois - por Nikiwe em seu Instagram, e a artista escreveu na legenda:

Ela amou! Quando ela olhou para o outro lado, percebeu que era o mesmo adorno de cabela que eu estava segurando! Essa é uma experiência que nunca vou esquecer.