Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



08/10/2019 | 16:17



Por conta da queda nas exportações para a Argentina, a GM (General Motors) solicitou a utilização do mecanismo de lay-off na planta de São Caetano. De acordo com assembleia realizada agora há pouco, na porta da fábrica, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, a empresa alega que há de 300 a 350 funcionários do chão de fábrica - são 3.000 no total - excedentes para o volume de produção.

Segundo o presidente da entidade representativa dos trabalhadores, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, aproximadamente 40% do que é produzido para fora do país é destinado à Argentina. Porém, mesmo com a dificuldade a ideia é não aceitar o mecanismo.

“O objetivo maior do sindicato é que o lay-off não aconteça”, afirmou. “Apesar do mesmo estar contemplado no acordo coletivo de 2017 achamos algumas brechas que poderá impedido. Isso porque a empresa quer colocar determinados setores de layoff e ele contempla a cadeia produtiva, então podem ser penalizadas pessoas que não tem nada a ver com a questão em si”, disse.

O sindicalista também não descarta uma antecipação das férias coletivas dos trabalhadores, previstas para o dia 13 de dezembro. Porém, ele afirmou que neste caso não há prejuízo ao trabalhador, ao contrário do layoff que pode reduzir a jornada de trabalho e o salário.

A entidade também afirmou que vai rediscutir a PLR (Participação de Lucros e Resultados) com a montadora, já que o benefício está atrelado a produção, prejudicada pelo andamento do mercado externo.

A GM não se manifestou sobre o assunto.