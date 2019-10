Novo Mercedes-Benz CLA 250 chega ao Brasil por R$ 219.900

Leo Alves



08/10/2019 | 16:18

A Mercedes-Benz lançou a nova geração do CLA no Brasil. Disponível na versão 250, o modelo chega ao País com o motor 2.0 de 224 cv, juntamente com a transmissão de sete marchas e dupla embreagem. O sedã tem preço sugerido de R$ 219.900.

Equipamentos novo Mercedes-Benz CLA 250

Assim como o novo Classe A, o CLA também conta com o sistema MBUX. São duas telas de 10,2 polegadas, sendo uma voltada para o entretenimento e a outra para os números do painel de instrumentos. Além das informações visuais, o assistente virtual do carro pode ser controlado por comandos de voz, permitindo que o ocupante configure o ar-condicionado ou a estação de rádio apenas conversando com o sistema.

Controles de tração e estabilidade, assim como o assistente de frenagem ativo, estão entre os itens de segurança. Há airbags dianteiros, laterais e para o joelho do motorista. Câmera de ré e sensores de estacionamento também fazem parte da lista de equipamentos do modelo.

O CLA 250 também inaugura o head-up display em modelos não esportivos da marca. Este equipamento é capaz de projetar as informações de velocidade no para-brisa do carro.

Ao todo, o modelo será oferecido em sete opções de cores metálicas (branco digital, preto cosmos, azul denim, prata iridium, cinza montanha, prata Mojave e yellow sun) e três sólidas (vermelho júpiter, preto noite e branco polar).

Foto: Divulgação