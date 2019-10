Luana Piovani fala sobre voltar para o Brasil e diz não ter raiva de Pedro Scooby: Tô praticamente alcançando o nirvana

08/10/2019 | 15:11



Luana Piovani tem estado bem ativa nas redes sociais ultimamente, interagindo com seus seguidores e abrindo o jogo em relação ao relacionamento com o ex, Pedro Scooby. A atriz, recentemente, disse que o segredo para permanecer linda após ter três filhos foi se separar do pai, e a frase gerou polêmica. Agora, em um novo clique postado por Luana, uma internauta escreveu:

Lu, vi você comentando algo sobre estar bonita por ter se separado do marido, vocês não mantém uma boa relação por causa dos pintinhos? Me pareceu que você sente raiva, estou enganada? Beijo grande, te admiro muito.

A atriz não hesitou ao responder:

Pareceu errado, flor, não tenho raiva de ninguém, tô praticamente alcançando o nirvana.

E não foi só isso! Luana também foi questionada sobre se voltaria a morar no Brasil - atualmente, ela mora com Liz, Bem e Dom em Portugal. A seguidora escreveu:

Fala aí, Luana, acho você linda, seu filhos são lindos, você acha que um dia ainda volta para o Brasil de mala e cuia?

Ao que ela respondeu, simplesmente:

Nem fu...

Parece que ela não volta tão cedo!