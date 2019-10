Miley Cyrus posta foto com novo affair e brinca sobre deixar de ser gay: Mãe, houve uma mudança de planos

08/10/2019 | 15:11



Miley Cyrus é sempre muito aberta quando o assunto é sua sexualidade, e aproveita, inclusive, para fazer algumas brincadeiras com o assunto! Como você conferiu, a cantora confirmou, durante um desabafo postado em suas redes sociais, que está vivendo um romance com Cody Simpson, apenas algumas semanas após terminar o affair com a modelo Kaitlynn Carter.

Agora, Miley decidiu fazer piada com sua bissexualidade. A cantora, que está tratando uma amigdalite, recebeu uma visita de Cody e publicou uma foto dele em seu Instagram Stories. No clique, além do cantor, é possível ver ao fundo um quadro com um Stormtrooper, personagem de Star Wars, e escrito: mãe, sou gay. Ela adicionou a seguinte frase à foto:

O médico está de volta... Sortuda. Inclusive, mãe... Houve uma mudança de planos.