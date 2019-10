Sem papas na língua, Cleo rebate comentário que a chama de gorda: O que muda em sua vida?

08/10/2019 | 15:10



Como você viu, Cleo revelou ter ganho 20 quilos em uma entrevista para o programa Fantástico, exibido no último domingo, dia 6. No bate-papo, ela fez um desabafo sobre as críticas que recebe nas redes sociais sobre sua aparência, afirmou ser vítima de body shaming e falou sobre sua compulsão alimentar. No Twitter, após a repercussão da entrevista, Cleo mandou um recado para quem sofre para se encaixar em algum padrão:

Ei, você que se sente preso aos padrões. PARA! Seja você mesmo, seja feliz, seja livre, não deixe ninguém impor o que você deve ser!, escreveu.

Ainda na web, um internauta alegou que a atriz estava gorda, talvez com o intuito de ofendê-la:

Assisti também [a entrevista]. Foi legal, mas ela tá é gorda!, disparou o usuário.

Cleo, então, respondeu:

Exatamente, o que muda em sua vida?

Direta, né?