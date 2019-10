Angélica volta a atuar em participação especial em A Dona do Pedaço

08/10/2019 | 14:10



No episódio que irá ao ar nesta terça-feira, dia 8, em A Dona do Pedaço, teremos uma participação mais do que especial: Angélica vai voltar a atuar - mesmo que brevemente! Na trama, ela será a apresentadora de um fictício reality show culinário, que provavelmente ajudará Maria da Paz!

Pois é, lembrando o contexto atual da novela global, Fabiana, personagem de Nathalia Dill, segue com a missão de acabar com os negócios de Maria Paz, vivida por Juliana Paes. Com a ideia de fechar a nova confeitaria da empresária, a vilã tentará descobrir em qual financiadora Maria mantém dívidas em aberto. Fabi, então, apela para Josiane, interpretada por Agatha Moreira, que cede o nome da empresa. Porém, Maria consegue ser alertada sobre a missão da ex-noviça e pede ajuda o advogado Amadeu, personagem de Marcos Palmeira, que sugere uma negociação para o pagamento.

Enquanto isso, Marlene, vivida por Suely Franco, e Evelina, interpretada por Nivea Maria, assistem pela televisão a chamada do reality Best Cake, apresentado por Angélica, e falam com Maria sobre o prêmio de um milhão de reais, destinado ao vencedor do programa. Animada, a protagonista acredita que tem chances de ganhar a competição e se inscreve com a ajuda e incentivo de Zé Hélio e Amadeu.

Bem legal, né?