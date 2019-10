Atualização do Instagram libera modo noturno no iOS 13

Leo Alves



08/10/2019 | 13:48

Já disponível para os usuários do iOS 13, a nova atualização do Instagram habilitou o modo noturno para quem utiliza iPhone. A versão 114.0 promete, além do tema escuro, corrigir erros e algumas melhorias de desempenho — como sempre acontece nos updates da rede social.

Atualização do Instagram: modo noturno

A principal mudança é na cor de fundo, que deixa troca o branco pelo preto. Não é preciso habilitar nenhum recurso no aplicativo. Basta fazer o download da última versão e, caso o iPhone já esteja no modo noturno, o aplicativo do Instagram faz a alteração nativamente. Caso queria o visual tradicional de volta, é necessário retornar o celular para a aparência clara.

Foto: Reprodução/Instagram Modo noturno é a principal novidade da última atualização do Instagram

Como ativar o modo noturno no iPhone

São necessários poucos passos para realizar a alteração. Primeiro, abra o Ajustes. Em seguida, clique na opção Tela e Brilho. Na nova janela, logo em cima, haverá o item Aparência. Para ativar o modo noturno, selecione a opção Escura. Se desejar voltar ao ajuste tradicional, basta selecionar a Clara. Também é possível configurar a troca automática, com o aparelho alterando a aparência no nascer ou pôr do sol, ou de acordo com um horário determinado pelo usuário.

