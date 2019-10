Surface Duo: a nova aposta da Microsoft no mundo dos “celulares” Android

Sérgio Vinícius



08/10/2019 | 13:48

As aspas em celulares, no título, ficam por conta da própria Microsoft. Em evento que apresentou diversos notebook e tablets, a companhia aproveitou para mostrar o Surface Duo – um dispositivo portátil com duas telas de 5,6 polegadas (elas dobram), focado em produtividade e que pode ser considerado um smartphone.

A MS, entretanto, acredita que o gadget se posicionará em um nicho diferente dos telefones portáteis (embora faça ligações e seja baseado no Android). Sem dar muito mais detalhes, em sua apresentação, ficou entendido que ele será uma mistura de smartphones e de tablets.

Além disso, o Surface Duo, que tem previsão de chegada ao mercado até o final de 2020, não foi divulgado com câmeras. Elas podem aparecer até a versão final chegar ao mercado – e, se for o caso, faria sentido adotar algo no estilo flip câmera, como a do Zenfone 6.

Com a adição de câmera, pode ser uma boa aposta para fazer sucesso no mundo dos “smartphones”. Aliás, a quem aposte que essa divulgação inicial será para a Microsoft medir a temperatura e fazer ajustes no device até, efetivamente, colocar nas prateleiras.

E, independentemente do nome, a verdade é que a primeira impressão do Surface Duo agrada. Embora não tenha se popularizado como queria (e com problemas principalmente com relação ao número de aplicativos), os Windows Phone chegaram a deixar saudades em vários usuários (muitos deles, leitores do 33Giga), principalmente pós fusão com Nokia.

A adoção do Android, de saída, já foi um tiro certeiro. Com essa base, a MS pode voltar ao mercado de “celulares” com qualidade. Veja, a seguir, o vídeo de divulgação oficial do Surface Duo.