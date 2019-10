Tatá Werneck compartilha vídeo de ultrassom da filha e bebê pula no útero ao ouvir possível nome

08/10/2019 | 12:11



Tatá Werneck publicou um vídeo fofíssimo em seu perfil do Instagram na manhã desta terça-feira, dia 8! A apresentadora compartilhou um ultrassom antigo da filha e mostrou a reação da bebê com alguns dos nomes pensados pela família para quando ela nascer. Tatá diz em voz alta os nomes Maria, Julieta e Clara - e no último, a bebê dá um pulo no útero, e a atriz brinca que este é o preferido da filha.

Há de se levar em consideração a escolha da criança. Minha bebê lá no comecinho cheia de opinião (porém não é assim. Somos seus pais. Vá para o seu quarto e só saia quando pensar direitinho no que falou. Foi mal. Tô treinando), escreveu Tatá na legenda.

Nos comentários, Rafael Vitti explicou que este ultrassom era de quando a bebê estava com 12 semanas. Atualmente, Tatá está na reta final da gravidez, com 37 semanas de gestação.

Ultra de 12 semanas... hoje já são 37. Daqui a pouquinho ela está aqui para falar o nome que ela prefere, escreveu o ator.

A primeira filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti pode chegar entre o final de outubro e o começo de novembro. Quem está ansioso para ver o rostinho da menina?