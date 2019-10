Turnê das Spice Girls é cancelada por causa de briga de Geri Halliwell e Mel B

08/10/2019 | 12:11



Pelo visto a volta das Spice Girls foi realmente momentânea! Isso porque, na última segunda-feira, dia 7, o jornal The Sun noticiou que a turnê do grupo, composto por Melanie B, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell, foi cancelada devido a uma briga entre duas integrantes.

Segundo a publicação, existiam planos para uma turnê na Austrália e uma temporada de shows em Las Vegas, nos Estados Unidos, após as Spice Girls terem esgotado cerca de 13 shows no Reino Unido. No entanto, Geri teria se recusado a seguir por conta de desentendimentos com Mel B.

- Ela [Mel B] é uma personagem real e há muito tempo entra em conflito com Geri, que decidiu que não valia a pena continuar, pois as coisas poderiam realmente se tornar explosivas. A última vez que eles se apresentaram nos EUA, em 2008, houve caos e muita discussão, disse uma fonte ao jornal.

Pelo que parece, Geri teria ficado irritada após Mel B anunciar durante o show final do grupo no estádio Wembley, em junho, que elas iriam fazer uma turnê na Austrália. Com o cancelamento da turnê, o grupo supostamente deixaria de faturar aproximadamente 50 milhões de libras, em torno de 252 milhões de reais.

- Geri estava inflexível quanto ao fato de que grandes compromissos no exterior só valeriam a pena se fossem financeiramente lucrativos. Mas o dia de pagamento de uma residência [em Las Vegas] seria muito menor do que os shows no Reino Unido e significaria que as meninas ficariam longe de suas famílias e outros trabalhos por um período prolongado. A vida em família é realmente importante para todas e elas estavam preocupadas com a forma como seriam capazes de fazer com que tudo funcionasse, completou a fonte.

Vale dizer que neste ano a dupla também se tornou o foco dos holofotes após Mel B revelar que já havia tido relações sexuais com Geri em meados dos anos 90 durante o auge das Spice Girls. A colega, no entanto, negou as afirmações.