Maria Ribeiro e Caio Blat atrasam divórcio por disputa de bens mesmo após dois anos do término

08/10/2019 | 12:11



Apesar de Maria Ribeiro e Caio Blat terem se separado há mais de dois anos, e inclusive engatado novos relacionamentos, os dois ainda estão casados por lei, isso porque os dois ainda não assinaram os papéis de divórcio - e o motivo envolve muito dinheiro.

Segundo informações do jornal Extra, o ex-casal não conseguiu chegar a um acordo de como fazer a separação de bens que envolve uma casa avaliada em seis milhões de reais localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro e a produtora que abriram em parceria em 2010, a Casa Na árvore Produções Artísticas e Culturais.

Maria Ribeiro tem o desejo de vender tudo, mas Caio Blat continua insistente na ideia de permanecer com a casa, pois além da propriedade ser um sonho do ator, ele está vivendo lá com sua atual companheira, a também atriz Luisa Arantes, com quem Maria não se dá muito bem, ainda de acordo com o jornal. Essa batalha judicial está deixando o clima bem tenso entre os dois.