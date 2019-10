Pedro Scooby critica repercussão de beijo em amigo e declara: - Se eu fosse gay, assumiria

08/10/2019 | 12:11



Pedro Scooby foi até os seus Instagram Stories na última segunda-feira, dia 7, para falar sobre a repercussão que seu selinho em Matheus Mazzafera no Rock in Rio teve nas redes sociais. De acordo com o surfista, que é ex-marido de Luana Piovani e ex-namorado de Anitta, as pessoas deram uma atenção desnecessária ao assunto.

- As pessoas dão muito mais valor a uma brincadeira de um selinho de um amigo meu, que mostra que sou totalmente desprovido de preconceito do que, por exemplo, ao vocalista do Imagine Dragons que falou coisas incríveis [durante o show no Rock in Rio], defendeu causas incríveis, sobre depressão, perder pessoas queridas, homofobia, começou.

- Fico triste em saber como os valores das pessoas são invertidos. Eu sou um cara que já sou do esporte, que é muito preconceituoso, muito machista. E, de repente, eu tenho essas atitudes pra provar que não tenho preconceito nenhum e não tenho medo de ser gay. Se eu fosse gay, seria um cara que assumiria com certeza e seria muito feliz por isso. Mas eu sou um cara heterossexual, bem resolvido, tudo certo. Continuo seguindo minha vida, declarou.

Por fim, o surfista pediu mais amor aos seus seguidores.

- É só um conselho. O que eu vejo aqui no Instagram são pessoas divulgando ódio, querendo ver carnificina, o mal das pessoas. Acho que as pessoas tinham que expor mais amor, dar mais amor, e acho que a gente teria um mundo bem melhor, concluiu.