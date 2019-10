08/10/2019 | 11:52



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, comentou nesta terça-feira que a questão do Brexit envolve o futuro da União Europeia (UE) e do Reino Unido, "assim como a segurança e interesses de nossos povos".

"O que está em jogo não é vencer um jogo estúpido", afirmou Tusk em sua conta oficial no Twitter. "Você não quer um acordo, você não quer uma extensão, você não quer revogar (o Brexit), quo vadis?", acrescentou ele, dirigindo-se ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e utilizando a expressão em latim que significa "Para onde vais?".

A data-limite para a implementação do Brexit é 31 de outubro.