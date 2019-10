Cão é resgatado sob escombros mas de um mês após furacão atingir Bahamas

08/10/2019 | 11:18



Cinco semanas após o furacão Dorian atingir as Bahamas, agentes da ONG Big Dog Rach Rescue conseguiram localizar um cão vivo sob escombros. O vira-latas estava muito magro e debilitado. No entanto, abanou o rabinho quando avistou os agentes de resgate no local.

Os integrantes da ONG o batizaram de Miracle (Milagre, na tradução para o português). O cãozinho morava em Marsh Harbour, uma das regiões atingidas pelo furacão Dorian, em setembro.

Chase Scott, porta-voz da instituição responsável pelo resgate, disse para a rede de TV americana CNN que o animal quase foi esmagado por destroços de um prédio que desabou. Ele foi localizado através de um drone que usa tecnologia infravermelha.

O cão, de aproximadamente um ano de idade, sobreviveu bebendo água da chuva. "Ele está muito fraco e anêmico após semanas de sobrevivência com água da chuva. Ele definitivamente tem um longo caminho para a recuperação pela frente. Precisará de fisioterapia, muita ajuda e força para poder voltar a andar completamente. Nossa equipe médica está monitorando e dando o maior conforto possível. Nós te amamos, Miracle!", diz a legenda da foto em que o cãozinho está sendo acolhido pela ONG.