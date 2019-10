Marília Mendonça reúne multidão em show surpresa em praça de Belo Horizonte

08/10/2019 | 11:07



Marília Mendonça decidiu fazer um show surpresa na Praça da Estação, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite desta segunda-feira, 7. O projeto Todos Os Cantos leva apresentações gratuitas da cantora para vários lugares do Brasil.

De acordo com informações da Guarda Municipal, cem mil pessoas estiveram presentes. Houve também registro de arrastões e confusão durante a apresentação, mas a polícia não deu detalhes sobre as ocorrências.

Na transmissão ao vivo, Marília explicou: "a gente volta hoje (ontem, segunda-feira) com o nosso projeto de gravação pelo Brasil. Ficamos três meses parados e essa pausa não tem relação com a gravidez, mas sim com a agenda lotada de shows. Estou passando para avisar que hoje a gente está em BH e nosso projeto será feito aqui com a gravação de uma música nova", avisou no Instagram, poucas horas antes da apresentação.

Marília Mendonça fez questão de compartilhar os principais momentos da apresentação em BH nas redes sociais. "O que não dá para contar com números nem expressar com palavras", escreveu na imagem em que a aparece embalando a multidão na capital mineira.