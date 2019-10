Netflix é o streaming de filmes mais popular do Brasil; veja o ranking

Da Redação, com assessoria



09/10/2019 | 10:48

Os hábitos de consumo de entretenimento audiovisual mudaram depois da chegada das plataformas streaming. Elas conquistaram o público, principalmente aqueles que amam assistir aos mais diversos conteúdos onde e quando quiser. Para aproveitar todo catálogo da Netflix, por exemplo, os cinéfilos só precisam assinar o serviço por um valor fixo pago mensalmente.

Com a chegada de novos streamings ao mercado, como o Amazon Prime, a SEMrush, empresa de marketing digital, preparou um levantamento para entender quais dessas plataformas são os maiores alvos dos brasileiros. O estudo foi realizado a partir das pesquisas em mecanismos de busca, como Google, Bing e Yahoo.

A pesquisa apurou o período entre agosto de 2018 a julho deste ano. Os resultados apontaram que a Netflix é a plataforma mais buscada entre os internautas, com um volume total de 156 milhões de pesquisas.

Em segundo lugar ficou a Globo Play. Lançada pela Globo em outubro de 2015, a plataforma vem ganhando espaço na corrida dos streaming no país. Já o Telecine Play, serviço da Rede Telecine, tem os filmes já transmitidos pelos 6 canais da emissora – e conquistou a terceira posição, com volume total de 5,1 milhões de pesquisas.

A HBO Go ficou em quarto lugar com 4,2 milhões de buscas. Lançada em 2010, na América do Norte, o aplicativo só chegou ao Brasil no final de 2017. Em seu catálogo, estão disponíveis as séries, os filmes e os documentários originais da rede, como Sex and The City e Game of Thrones. Um diferencial do app é que ele é acessível tanto por quem tem o canal em seu pacote de TV, quanto por quem só deseja assinar o serviço.

Em quinto lugar do ranking, aparece a Amazon Prime, lançada oficialmente no Brasil em setembro de 2019. A plataforma tem um formato um pouco diferente, já que os assinantes terão direito ao Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Twitch Prime, além de frete grátis em produtos da Amazon. Desde seu lançamento, o streaming já foi buscado 2,9 milhões de vezes pelos brasileiros.

