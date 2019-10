08/10/2019 | 09:11



Que fofura! Thais Fersoza é uma mãe bem babona e não é para menos, os filhos da atriz com Michel Teló, Melinda e Teodoro, encantam todo mundo quando aparacem nas redes sociais dos pais. Na última segunda-feira, a esposa do sertanejo compartilhou um vídeo da filha mas velha vestindo uma fantasia da princesa Bela, do filme A Bela e a Fera.

Thais se derreteu mostrando a filha para os seguidores e explicou:

- Eu não estou aguentando com isso. Era o sonho dela essa roupa da Bela. Agora está com a roupa da Bela, não quer tirar de jeito nenhum e ainda anda segurando assim (a barra da saia). Eu não estou aguentando não.