08/10/2019 | 09:10



Nasceu! No último domingo, dia 6, o ator Jonathan Azevedo deu as boas vindas ao seu primeiro filho, Matheus Gabriel, fruto da relação com a amiga Maria Patricia. No Instagram, o paizão publicou a primeira foto segurando o bebê e falou sobre a chegada do pequeno:

Ontem vivi o momento mais especial da minha vida. Meu filho nasceu. Matheus Gabriel chegou chegando. Pensem num cara feliz, sou só gratidão, afeto e compaixão!

, escreveu o ator.

O padrinho do bebê, Luiz Amaral, foi o primeiro a revelar o nascimento de Matheus, publicando uma foto com a criança nos braços e ao lado de Jonathan.