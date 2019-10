Royal Palm Plaza prepara programação especial de Dia das Crianças

Redação



08/10/2019 | 09:18

O Royal Palm Plaza Resort, situado em Campinas (SP) preparou uma programação especial para o fim de semana do Dia das Crianças (comemorado em 12/10). O hotel criou uma série de atividades especiais para que os pequenos celebrem a data em grande estilo.

Fim de semana do Dia das Crianças

Entre as atrações estão um show exclusivo de Pedro Miranda, semifinalista da última edição do The Voice Kids, da Rede Globo. O ator e cantor mirim vai se apresentar em 12 de outubro, no período da tarde. Após o show, os hóspedes poderão participar de um bate-papo com o jovem, além de tirar fotos e pedir autógrafos.

A programação também inclui atividades específicas para crianças e adolescentes, como pic bandeirão, oficina de peteca, treinamento ninja e olimpíadas aquáticas. Já os adultos contam com torneio de caipirinha, basquetebol, futebol e bingo.

“Montamos a programação pensando tanto no público que deseja passar um momento animado quanto para aqueles que desejam aproveitar o fim de semana para descansar e relaxar. São atrações para todos os gostos e idades”, destaca Alessandra Gaudio, Diretora Geral do Royal Palm Plaza Resort.

Pacotes

As diárias para o período de 11 a 13 de outubro custam a partir de R$ 849,50 por pessoa, totalizando R$ 1.699 para o casal, em apartamento duplo luxo família, com pensão completa. Além disso, o resort oferece cortesia para duas crianças de até 11 anos hospedadas no mesmo apartamento que os pais.

A tarifa possui adicional de 5% de impostos e R$ 5 de taxa de turismo por diária/apartamento, estando sujeita à disponibilidade e alteração sem prévio aviso. O pacote pode ser adquirido em todos canais do hotel, incluindo site e a Central de Reservas.

Por dentro do Royal Palm Plaza

