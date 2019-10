Receita abre hoje consulta ao quinto lote

Soraia Abreu Pedrozo Do Diário do Grande ABC



08/10/2019 | 07:17



Hoje, a partir das 9h, os contribuintes que ainda não receberam a restituição do IR (Imposto de Renda) poderão consultar se tiveram os valores liberados. Basta acessar o site http://idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146.

No dia 15, a Receita Federal irá creditar R$ 3,5 bilhões a 2.703.715 contribuintes. Desse total, R$ 180,1 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes de que tratam o artigo 16 da lei 9.250/95 e o artigo 69-A da lei 9.784/99, sendo 4.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 32.634 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.281 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 17.056 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O montante contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Os valores referentes à declaração deste ano serão corrigidos em 3,54% e, os de anos anteriores, de 9,7% a 111,82%.

Quem ainda não foi contemplado tem mais dois lotes para ser restituído. O sexto será pago em 18 de novembro e, o último, em 16 de dezembro.

De qualquer maneira, vale consultar o e-CAC, no site da Receita, por meio do qual é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar os motivos que retiveram sua declaração e fazer a autorregularização, mediante entrega de documento retificador. Os motivos mais comuns são despesas médicas, gastos com educação ou dependentes.

Quem preferir, pode acessar os dados do Fisco por meio de aplicativo para tablets e smartphones. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre liberação das restituições do IR e a situação cadastral de inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou no e-CAC, no serviço extrato do processamento da declaração do IR.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 0800-729-0001 ou 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).