Insegurança põe em risco funcionamento de creche

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/10/2019 | 07:00



Histórico de arrombamentos, furtos e funcionários assaltados têm gerado insegurança diária para quem trabalha ou frequenta a creche Recanto Somasquinho, no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Funcionários e vizinhos do espaço, que oferece atividades de forma conveniada à Prefeitura, pedem o reforço do policiamento na área para a manutenção das aulas.

O último episódio de violência foi registrado no dia 29 de setembro, por volta das 22h30, quando três indivíduos invadiram a escola e roubaram duas televisões, caixas de leite, achocolatado, bolachas, chás e chocolates. Os alimentos haviam sido doados pela comunidade para a festa de Dia das Crianças, programada para sábado.

“Depois do assalto, os próprios pais se mobilizaram para refazer as arrecadações, principalmente pelas redes sociais. Na parte dos alimentos, conseguimos suprir o que perdemos”, comenta uma das coordenadoras do Recanto Somasquinho, Roberta Freitas.

De acordo com relatos de funcionários, os criminosos danificaram as grades de proteção do muro da escola e invadiram o local pelo telhado. “Queremos colocar câmeras de segurança em toda a escola e cobrar mais rondas da polícia por aqui”, ressalta Roberta.

Somente no primeiro semestre, pelo menos três funcionários do equipamento foram assaltados na porta da unidade, situação que se repete há dois anos.

A Prefeitura de Santo André considerou que a GCM (Guarda Civil Municipal) incorpora ações de segurança na região onde fica a creche por meio de rondas e operações integradas. A administração ainda destacou que trabalha para a instalação de 3.000 câmeras na cidade e que unidades de saúde e creches próprias e conveniadas serão contempladas.

Já a Polícia Militar, por meio de nota, observou que o policiamento na região é estrategicamente elaborado com base em dados estatísticos extraídos dos boletins de ocorrência. Quanto aos assaltos, informou que “a equipe de estatística e planejamento está elaborando novos cartões de prioridade de policiamento das rondas escolares a fim de coibir ações delituosas na região”.

ATENDIMENTO

A creche assistencial Recanto Somasquinho atende 285 crianças com vulnerabilidade social de 1 a 5 anos do Jardim Teles de Menezes e bairros próximos, área carente da cidade, há pelo menos 35 anos.

Além do repasse municipal feito mensalmente, o local conta com a contribuição de pais de alunos e da população do entorno para a prestação dos serviços.