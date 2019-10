Uber Comfort chega ao Brasil; categoria permite escolher tipo de conversa e temperatura do carro

Da Redação, com assessoria



07/10/2019 | 20:18

O 33Giga já tinha informado que o Uber estava testando o recurso Quiet Mode, em que o usuário pode dizer se está a fim de conversar com o motorista antes de entrar no carro. A novidade disponível apenas para os Estados Unidos agora chega ao Brasil. A partir de novembro será possível optar pelo Uber Comfort e selecionar se deseja uma viagem com conversa ou mais silenciosa, bem como a preferência para a temperatura do ar-condicionado. A função também estará disponível para Uber Black.

Ao solicitar uma viagem Uber Comfort, o usuário poderá selecionar suas preferências diretamente no aplicativo, que vai exibir uma tela com opções pré-definidas para temperatura e conversa. Após fazer suas escolhas, as informações serão enviadas para o motorista parceiro, que pode consultá-las antes da viagem começar.

A nova categoria também pretende aprimorar a experiência do usuário por meio de recursos como:

– Carros mais modernos: só serão aceitos na categoria veículos de determinados modelos e fabricantes;

– Espaço extra: os carros aceitos no Uber Comfort têm requisitos mínimos para permitir conforto extra com maior espaço interno;

– Motoristas mais experientes: os parceiros da categoria precisam ter número de viagens e avaliação média mínimas.

Para proporcionar esse conforto extra e compensar os motoristas parceiros, as viagens de Uber Comfort terão preço maior do que as realizadas pela categoria UberX. No final de novembro, a categoria Select será descontinuada.

